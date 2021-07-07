В Карелии выдано 40 паспортов коллективного иммунитета работников к коронавирусу

Предприятия и организации Карелии активно получают паспорта коллективного иммунитета работников к коронавирусу, сообщили в правительстве республики.

О работе по выдаче паспортов коллективного иммунитета организациям и предприятиям республики сообщил министр экономического развития и промышленности региона Олег Ермолаев:

− Паспорт коллективного иммунитета был специально утвержден распоряжением Главы Карелии. На сегодняшний день выданы 40 таких документов. Сейчас многие предприятия активно проходят вакцинацию, есть уже те, где полностью привиты до 100% коллектива. И они готовят заявки для получения паспортов.

В правительстве республики напомнили, что согласно распоряжению главы Карелии, работодатели, у которых 60 и более процентов работников прошли вакцинацию или переболели коронавирусом за последние шесть месяцев, могут направить в Министерство экономического развития республики заявку на оформление паспорта коллективного иммунитета. Минэк в течение двух рабочих дней с момента получения заявки направляет для проверки информацию в Министерство здравоохранения. В свою очередь, Минздрав в течение пяти рабочих дней проверяет достоверность представленных данных.

В течение одного рабочего дня в случае подтверждения достоверности представленной в заявке информации Министерство экономического развития выдает заявителю паспорт коллективного иммунитета.

При ухудшении эпидемиологической ситуации организации и индивидуальные предприниматели, получившие такой паспорт, будут находиться в режиме наибольшего благоприятствования. В отношении таких предприятий ограничительные меры приниматься не будут либо будут приняты в определенном формате.

Заявки на получение паспортов коллективного иммунитета начали поступать в Минэк с 16 июня. Всего на сегодняшний день получено около 50 заявок. Отказано в выдаче трем организациям, где меньше 60% сотрудников вакцинированы либо переболели.

Одним из первых предприятий общественного питания республики паспорт коллективного иммунитета работников к коронавирусу получил ресторан «Северный». Для проведения прививок были приглашены медики петрозаводской поликлиники №4.

Ранее прививку первым компонентом вакцины «Спутник V» сделали большинство работников базы отдыха «Черные камни» в Сортавальском районе.