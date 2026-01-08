В Карелии выясняют обстоятельства смерти 73-летней женщины, из квартиры которой доносились крики

В городе Олонец полицейские проводят проверку по факту смерти пожилой местной жительницы. Тело пенсионерки было обнаружено вечером 5 января.

В конце декабря в дежурную часть поступило сообщение от соседей, которые слышали крики из квартиры пожилой женщины, сообщает Полиция Карелии. На место выезжал участковый уполномоченный полиции. В ходе проверки было установлено, что вместе с пенсионеркой проживает её внучка.

Участковый, оценив состояние женщины, вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Однако после осмотра врачами пенсионерка отказалась от госпитализации. Связавшись с дочерью женщины, сотрудник полиции узнал, что та осуществляет ежедневный уход за матерью. Учитывая возраст и состояние здоровья гражданки, участковый рекомендовал родственникам рассмотреть вопрос о помещении её в специализированное учреждение для круглосуточного присмотра.

Вечером 5 января в полицию поступила информация об обнаружении тела женщины без признаков жизни. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее мы сообщали, что жительница Петрозаводска винит врачей в смерти матери.