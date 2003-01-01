В Карелии выявили 114 нарушений правил пожарной безопасности

75% лесных пожаров обнаруживается с помощью авиационного мониторинга.

В Карелии в ходе ежедневного наземного патрулирования лесов выявлено 114 нарушений правил пожарной безопасности и 165 других нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Руслан Хусяйнов в ходе прямой линии «ЦУР объясняет».

Среди нарушений 60 случаев составляют незаконные рубки лесных насаждений. Мониторинг осуществляется по утвержденным маршрутам общей протяженностью почти 69 тысяч километров.

— Довольно эффективен наземный мониторинг. Утверждены маршруты патрулирования, общее количество на 2025 год — 1340 маршрутов протяженностью практически 69 тысяч километров. С начала года проведено более 11 тысяч патрулирований. Никто не расслабляется. Стоит отметить, что у нас практически не было пожаров в местах сбора граждан, — рассказал Хусяйнов.

Заместитель министра также отметил, что 75% лесных пожаров обнаруживается с помощью авиационного мониторинга, который остается наиболее эффективным способом выявления возгораний.

На всей территории республики продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий разведение открытого огня. За нарушения правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для граждан — от 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч рублей.