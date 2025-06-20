В Карелии выявили 42 нарушения правил пожарной безопасности в лесах

За костры в лесу жителям Карелии грозят штрафы до 50 тысяч рублей

В период патрулирования территорий сотрудники Прионежского центрального лесничества выявили 46 нарушений пожарной безопасности. В пресс-службе Минприроды рассказали, что вместе с начальником Прионежского лесничества Алексеем Лызловым сотрудники проверили природно-рекреационную зону «Побережье озера Лососинного».

На популярном месте для отдыха жителей и гостей республики было зафиксировано нарушение — разведение открытого огня в перис действия особого противопожарного режима.

— Всего в результате патрулирований лесничествами выявлено 42 нарушения правил пожарной безопасности, по которым направлены требования об их устранении. Возбуждено 6 дел об административных правонарушениях с наложением соответствующих штрафов, — отметил замначальника отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны Николай Михалев.

В Минприроды Карелии напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в период особого противопожарного режима гражданам грозит штраф от 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 600 тысяч рублей.