В Карелии выявили более 40 нарушений в сфере частной охранной деятельности

Сотрудники Росгвардии опубликовали статистику за 2023 год.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, в 2023 году сотрудники лицензионно-разрешительной работы провели 11 плановых и 1 внеплановую проверку соблюдения лицензионных требований частными охранными организациями.

Всего было выявлено 45 нарушений. Чаще всего они касались оказания охранных услуг лицами без удостоверения или личной карточки охранника. Некоторые работники охранных предприятий не проходили проверку или медосвидетельствование.

С начала 2023 года было прекращено действие четырех лицензий на осуществление частной охранной деятельности.

Всего в Карелии зарегистрировано 40 частных охранных организаций и два частных детектива, под охраной которых находится 3683 объекта. 26 частных охранных организаций имеют в пользовании оружие.