в Карелии выявили четыре случая опасного паразитарного заболевания

С начала 2025 года в Карелии выявили четыре случая эхинококкоза, в том числе у ребенка.

Это опасное паразитарное заболевание, вызываемое ленточными червями. Оно может привести к инвалидности и даже смерти.

В 2024 году случаев эхинококкоза в регионе не регистрировали, а в 2023 году их было также четыре. По России ежегодно фиксируют более 500 новых случаев этого заболевания, 15% из них — у детей.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Карелии, болезнь часто обнаруживают случайно во время обследований, так как она долгое время протекает бессимптомно. Паразиты поражают печень и легкие и образую кисты. Их удаляют хирургическим путем.

В группе риска — охотники, пастухи, владельцы собак, работники звероферм и все, кто контактирует с дикими животными. Заразиться можно через грязные руки, воду или пищу, загрязненную фекалиями инфицированных животных.

В ведомстве напомнили о важности личной гигиены, регулярной дегельминтизации домашних животных и осторожности при контактах с дикой природой.