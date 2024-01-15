Нарушение зафиксировали в Пряжинском районе.

Лесничие в Карелии выявили факт незаконной рубки новогодней ели, сообщили в паблике Минприроды республики.



Как рассказали в группе, в преддверии новогодних праздников инспекторы районных лесничеств активно патрулировали леса и проводили беседы с жителями, чтобы пресечь незаконную рубку деревьев.



Всего этой зимой по всей Карелии было проведено 547 рейдов. Благодаря проведенной профилактической работе обнаружили только одно нарушение в Пряжинском районе.



«Мы с инспектором 28 декабря во время патрулирования увидели на обочине следы. Они петляли по лесу и, в конце концов, привели нас к небольшой ели, точнее к тому, что от нее осталось — дерево было срублено в 80 сантиметрах от земли. Мы сразу составили акт и передали информацию в дежурную часть. Ущерб составил 2 тысячи рублей, но, честно говоря, больше дерево жалко. Срубленная красавица порадует глаз всего пару дней, а оставшаяся в земле часть, теперь вероятнее всего погибнет», — рассказала Юлия Ояла, лесничий Сяпсинского участкового лесничества.



Материалы по факту незаконной рубки были оперативно направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.