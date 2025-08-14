В Карелии выявили опасное заболевание земляники

В карельской деревне установлена карантинная фитосанитарная зона.

Россельхознадзор Карелии обнаружил на сельхозземлях в поселке Мийнала в Лахденпохском районе антракноз земляники — опасное грибковое заболевание. В связи с этим на площади приказом от 14 августа 71,66 га введен карантинный фитосанитарный режим.

Болезнь проявляется бурыми вдавленными пятнами на ягодах, которые во влажную погоду покрываются розоватым налетом, а в сухую — ссыхаются. Пораженные растения погибают — у них отмирают корни и побеги. Антракноз опасен не только для земляники, но и для овощных, бобовых и плодовых культур.

Основной путь распространения болезни — зараженные саженцы. Гриб также передается через почву, растительные остатки и инвентарь. Для профилактики важно использовать только здоровый посадочный материал и соблюдать агротехнику.

На время карантина запрещено выращивать землянику в очаге заражения, вывозить ее за пределы района, а также использовать сельхозтехнику без специальной обработки. Россельхознадзор рекомендует покупателям проверять документы на посадочный материал, чтобы избежать заражения.