В Карелии выявлено 18 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов

Государственные инспекторы Северо-Западного территориального управления Росрыболовства взыскали с нарушителей более 90 тысяч рублей в виде штрафов.

Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству подвело итоги своей работы за минувшую неделю.

В республике Карелия выявлено 18 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов.

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