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В Карелии выявлено 18 новых случаев ковидной инфекции

Новости. Общество
09:00, 11 Августа 2020
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
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Общее число заболевших COVID-19 в республике на 11 августа составило 2602, сообщили в оперштабе РК.

В республике зафиксировано 18 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 12, в Кондопожском районе – 1 (СНТ "Ландыш" в Лучевом-1), в Олонце – 1, в Костомукше – 3, в Кеми – 1.

Выздоровели еще 17 человек: в Петрозаводске – 6, в Олонецком районе – 3, в Питкярантском районе – 1, в Муезерском районе – 2, в Пряжинском районе – 1, в Костомукше – 1, в Лоухском районе – 2. Также выписан еще 1 работник подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

С начала эпидемии в Карелии зарегистрирован 21-й летальный исход.

Всего выздоровели 1805 человек.

На самокарантине находятся 847 человек (-36 за сутки).

В обсерваторе никто не пребывает.

Проведено 124786 исследований (+759 за сутки).

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