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В Карелии выявлено 548 случаев омикрона

Новости. Общество
14:45, 21 Февраля 2022
фото: © Andreas Rentz / Getty Images

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В республике за неделю отмечается спад заболеваемости коронавирусом.

По сообщению Роспотребнадзора Карелии, на 21 февраля в республике лабораторно подтвержден диагноз коронавирусная инфекция у 120061 человек, из них дети до 17 лет — 15560 (13,0%), лица старше 65 лет — 18501 (15,4%). Показатель заболеваемости 19712,2 на 100 тыс. населения. Темп прироста заболеваемости щза неделбю составил минус 9,9%.

Из-за повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией приостановлена деятельность 6-ти классов в 5-ти школах республики.

При проведении выборочного молекулярно-генетического мониторинга материала от 953 ковидных больных по состоянию на 21 февраля выявлено 548 случаев омикрона (57,5%).

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