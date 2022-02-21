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В Карелии выявлено около 1200 случаев заражения омикроном

Новости. Общество
07:25, 24 Февраля 2022
фото: © freepik

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Роспотребнадзор Карелии опубликовал статистику по заболеваемости омикроном.

По сообщению Управления Роспоребнадзора по Карелии, при проведении выборочного молекулярно-генетического мониторинга материала от больных COVID-19 в республике по состоянию на 22 февраля из 1810 обследованных лиц выявлен 1161 случай омикрона.

Ранее сообщалось, коронавирус почти полностью победил заболеваемость гриппом в Карелии. Заболеваемость гриппом в 2021 году в республике сократилась на 78% на фоне пандемии.

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