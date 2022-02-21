В Карелии выявлено около 1200 случаев заражения омикроном

Роспотребнадзор Карелии опубликовал статистику по заболеваемости омикроном.

По сообщению Управления Роспоребнадзора по Карелии, при проведении выборочного молекулярно-генетического мониторинга материала от больных COVID-19 в республике по состоянию на 22 февраля из 1810 обследованных лиц выявлен 1161 случай омикрона.

Ранее сообщалось, коронавирус почти полностью победил заболеваемость гриппом в Карелии. Заболеваемость гриппом в 2021 году в республике сократилась на 78% на фоне пандемии.