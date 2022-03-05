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В Карелии выявлено около 1300 случаев омикрона

Новости. Общество
10:13, 09 Марта 2022
фото: © shutterstock.com

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Роспотребнадзор Карелии опубликовал статистику по заболеваемости омикроном.

По данным Управления Роспотребнадзора по республике, при проведении выборочного молекулярно-генетического мониторинга материала от 1979 больных COVID-19 по состоянию на 8 марта выявлено 1284 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом «Омикрон» (64,9%).

В Карелии за время пандемии лабораторно подтвержден ковид у 127865 человек, из них дети до 17 лет – 16749 (13,1%), лица старше 65 лет – 19457 (15,7%). Показатель заболеваемости 20554,7 на 100 тыс. населения. Темп прироста заболеваемости за неделю составил минус 47,9%.

Ранее сообщалось, более 700 человек лечатся в ковидных стационарах Карелии.

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