В Карелии вынесен приговор ревнивцу, который ударил соперника ножом

Житель Пряжи получил условный срок за удар ножом в живот.
В Пряже суд вынес приговор местному жителю, который в порыве ревности ранил ножом знакомого.
В сентябре мужчина вернулся домой из бара и не нашел свою девушку. Раздосадованный, он выпил водки и отправился искать её. Он пришел к знакомому, у которого могла ночевать девушка, однако хозяин квартиры не пустил его. На пороге завязался спор — подтвердилось, что девушка ночевала именно здесь. Незваный гость вспылил и ударил соперника ножом в живот и нанес удар рукой по лицу.
Пострадавший получил опасное для жизни ранение живота. Нападавший в суде полностью признал свою вину. Он также пообещал выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в течение двух лет.
Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. С осужденного также взыскали процессуальные издержки на оплату услуг адвоката 26 987,40 руб. Приговор пока не вступил в законную силу.
