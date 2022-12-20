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Вынесен приговор о даче взятки в 100 тыс. рублей, от которой отказался начальник полиции в Карелии

Новости. Криминал
08:05, 21 Декабря 2022
фото: © bo32.ru

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Суд Питкярантского района Карелии вынес приговор водителю из Вологодской области, пытавшемуся за взятку избежать уголовной ответственности за повторную пьяную езду.

Об этом сообщили в прокуратуре республики.

В суде было установлено, что в июле 2022 года обвиняемый за рулем автомобиля был остановлен инспектором в городе Питкяранта. У водителя были признаки опьянения. При проверке документов выяснилось, что еще в декабре 2021 года он был лишен прав за такое же правонарушение. На этот раз ему грозила уголовная ответственность.

После инцидента он явился в отделение полиции и обратился к начальнику территориального органа внутренних дел. По версии следствия, обвиняемый предложил ему взятку в размере 100 тыс. рублей. Начальник полиции доложил об этом своему руководству. Передача денег проходила под контролем оперативников, которые зафиксировали дачу взятки.

Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 900 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

 

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