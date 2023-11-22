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В Карелии вынесли приговор члену запрещенной в России террористической организации

Новости. Общество
11:10, 24 Ноября 2023
фото: © Александр Мамаев / URA.RU

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Следственное подразделение УФСБ республики собрало доказательства вины фигуранта после его публикаций в сети.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ Карелии, сотрудники службы задокументировали публичные заявления иностранца, разделяющего и одобряющего идеологию международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории России).

Как рассказали в источнике, используя персональный аккаунт в соцсети, мужчина совершил действия, направленные на признание идеологии и практики терроризма правильными.

Следственное подразделение УФСБ Карелии собрало доказательства вины фигуранта. На стадии предварительного следствия обвиняемый находился под стражей.

Решением 2-го Западного окружного военного суда от 14 ноября 2023 года мужчину признали виновным. Осужденному назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет наказания в тюрьме, а оставшейся части (7 лет) в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сети «Интернет» сроком на 2 года.

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