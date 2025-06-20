В Карелии вынесли приговор мужчине, который угнал автомобиль и попал на нем в ДТП

Суд вынес решение в решении мужчины, который уехал на машине своей подруги и попал в ДТП.

В Петрозаводске городской суд приговорил мужчину, попавшего в ДТП на угнанном автомобиле «Chevrolet Cruze», к принудительным работам. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Летом 2024 года вечером обвиняемый поссорился с сожительницей, взял ключи от ее автомобиля и уехал на нем без ее согласия. Сотрудники полиции задержали мужчину после того, как он попал в ДТП на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева. Мужчине назначили наказание в виде двух с половиной лет принудительных работ.