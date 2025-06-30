В Карелии вынесли приговор мужчине за разбой матери

В ходе разбоя он сломал матери ногу. Сегежанин хотел украсть у нее 5 тысяч рублей.

Сегежский городской суд вынес приговор местному жителю, который в ходе разбоя сломал своей матери ногу гвоздодером. По данным пресс-службы судов, мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения и с помощью гвоздодера вскрыл входную дверь в квартиру, где жила его мать. Он проник в жилище и хотел забрать у матери 5 тысяч рублей. Мужчина угрожал ударить её тем же инструментом, которым вскрыл дверь. От слов он перешел к делу и ударил её два раза по правой ноге, отчего у женщины случился скрытый перелом.

Суд расценил перелом матери как вред здоровью средней тяжести. Мужчину осудили по статье о разбое. Такие преступления законодательством относят к категории особо тяжких. Подсудимый признал свою вину и возместил вред, причиненный матери.