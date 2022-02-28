В Карелии вынесли приговор педофилу, 7 лет насиловавшему маленького ребенка

Злоумышленник, снимавший насилие на камеру, будет принудительно лечиться у психиатра.

Следком Карелии сообщил о вынесении обвинительного приговора 28-летнему местному жителю, обвиняемому по нескольким статьям в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Следствие установило, что подсудимый 7 лет насиловал девочку, не достигшую 14 лет, снимая происходящее на камеру.

Суд назначил педофилу наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. При этом мужчина обязан будет проходить лечение у врача — психиатра.

Приговор не вступил в законную силу.