В Карелии выпивший водитель врезался в столб и оставил целый поселок без света

Электричество восстановят в ближайшее время.
Вчера, 19 июля, в поселке в Сортавальском районе пьяный водитель врезался в столб, из-за чего в поселке отключат электричество.
— В результате ДТП водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в опору электроснабжения в п. Хаапалампи на ул. Центральная, — рассказал глава Сортавальского района Сергей Крупин.
В поселке отключат электричество. Специалисты «ЗКС» в ближайшее время восстановят электроснабжение.
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