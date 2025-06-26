В Карелии выпивший водитель врезался в столб и оставил целый поселок без света

Электричество восстановят в ближайшее время.

Вчера, 19 июля, в поселке в Сортавальском районе пьяный водитель врезался в столб, из-за чего в поселке отключат электричество.

— В результате ДТП водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в опору электроснабжения в п. Хаапалампи на ул. Центральная, — рассказал глава Сортавальского района Сергей Крупин.

В поселке отключат электричество. Специалисты «ЗКС» в ближайшее время восстановят электроснабжение.