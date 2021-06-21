В Карелии выплачены долги предприятия, на котором массово гибли от голода животные

АО «Совхоз «Ведлозерский» выплатил долги бывшего сельхозпредприятия в Пряже, сообщили в службе судебных приставов Карелии.

В отделении судебных приставов Пряжинского района находилось 37 исполнительных производств о взыскании долгов с акционерного общества «Пряжинское» на общую сумму порядка 22,5 миллионов рублей. В 2017 году сельскохозяйственное предприятие оказалось в сложной финансовой ситуации. Владелец «хозяйствовал» так, что несколько животных умерло от голода, а для оставшихся в живых коров сердобольные пряжинцы собирали корма и деньги на их приобретение.

Решением карельского Арбитражного суда в отношении организации было введено конкурсное производство. Акционерное общество «Совхоз „Ведлозерский“ выкупил значительную часть комплекса бывшего общества „Пряжинское“. Помещения фермы были отремонтированы, туда были завезены 382 головы дойного скота.

Также совхоз закрыл долги пряжинского общества. Задолженность по исполнительным производствам была взыскана приставом-исполнителем в полном объеме, в доход государства была перечислена сумма задолженности порядка 7,6 миллионов рублей.

Напомним, в апреле правительство Карелии выделило акционерному обществу „Совхоз ‚Ведлозерский‘ около 52,5 миллиона рублей в виде субсидии республиканского бюджета на приобретение недвижимого имущества бывшего акционерного общества ‚Пряжинское‘.

А ранее суд установил зарубежный адрес разыскиваемого за долги экс-совладельца обанкроченного предприятия.