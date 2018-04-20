12:35, 20 Апреля 2018
В Карелии выпустили книгу о том, как 40 лет назад в СССР был сбит пассажирский Boeing 707
По теме
Загрузка...
В Национальной библиотеке состоится презентация книги Юрия Шлейкина "Корейский "Боинг" в Карелии. История рейса "Париж…-Лоухи".
Напомним, 40 лет назад, в апреле 1978 года, на севере Карелии произошли события, о которых узнал весь мир. Войска ПВО СССР принудили к посадке самолет - нарушитель государственной границы. Им оказался пассажирский самолет "Боинг-707", летевший из Парижа в Сеул.
Об этих событиях в книге рассказывают их участники: ветераны войск ПВО – командиры и офицеры воинских частей, летчики-истребители, сотрудники КГБ КАССР, бывшие руководящие работники Кемского района, жители Лоухского и Кемского районов, журналисты. Некоторые из ветеранов примут участие в презентации.
Презентация книги состоится 25 апреля в 17.00.
По теме
Выбор читателей
17.04.2018, 15:13
18.04.2018, 12:25
15.04.2018, 13:13
16.04.2018, 17:06
Аналитика
19.04.2018 13:51
Расследование
В суде обнародованы документы АО "Пряжинское" и партнеров, раскрывающие "серые" схемы работы предприятия при различных директорах.
18.04.2018 15:16
17.04.2018 12:23
17.04.2018 10:58
16.04.2018 10:45
Чтиво
19.04.2018 10:29
Без политики
В Петрозаводске с 21 по 29 апреля пройдёт мультикультурная выставка современного независимого искусства – "Первая ЛАСТОЧКА".
18.04.2018 12:48
17.04.2018 10:04
17.04.2018 08:52
Медиа
17.04.2018 16:51
Опрос
Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?
Комментарии