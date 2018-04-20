В Карелии выпустили книгу о том, как 40 лет назад в СССР был сбит пассажирский Boeing 707

В Национальной библиотеке состоится презентация книги Юрия Шлейкина "Корейский "Боинг" в Карелии. История рейса "Париж…-Лоухи".

Напомним, 40 лет назад, в апреле 1978 года, на севере Карелии произошли события, о которых узнал весь мир. Войска ПВО СССР принудили к посадке самолет - нарушитель государственной границы. Им оказался пассажирский самолет "Боинг-707", летевший из Парижа в Сеул.

Об этих событиях в книге рассказывают их участники: ветераны войск ПВО – командиры и офицеры воинских частей, летчики-истребители, сотрудники КГБ КАССР, бывшие руководящие работники Кемского района, жители Лоухского и Кемского районов, журналисты. Некоторые из ветеранов примут участие в презентации.

Презентация книги состоится 25 апреля в 17.00.