В Карелии выпустили сувенирную продукцию с логотипом «Карельской Википедии»

Общественники считают, что это будет способствовать популяризации интернет-энциклопедии на карельском языке.

Активисты, добивающиеся придания карельскому языку государственного статуса в Республике Карелия, приступили к выпуску сувенирной продукции с логотипом «Карельской Википедии». Речь идет о кружках и футболках с изображением символики интернет-энциклопедии на карельском языке.

«С началом нового учебного года мы бы хотели начать еще большую популяризацию «Карельской Википедии», которая пока что развивается на ливвиковском наречии карельского языка. В будущем мы найдем способ для того, чтобы и людиковское, и собственно-карельское наречия не оставались в стороне от этого проекта. Но пока что нам необходимо сделать так, чтобы «Википедия» на карельском языке стала широко известна и популярна не только на мировом уровне, где ее представители регулярно принимают участие в международных мероприятиях, но и в своей родной Карелии. Мы хотели бы, чтобы ее не только читали, но и участвовали в ее развитии и те, кто хорошо сам владеет карельским языком, и те, кто его только еще изучает, и представители местной власти в национальных районах республики, и республиканские власти Карелии», — написали языковые активисты в своем паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Общественники считают, что написание статей для «Карельской Википедии» могло бы стать одним из постоянных заданий для школьников и студентов, изучающих карельский язык.