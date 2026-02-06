В Карелии вырастет «Деревня сказок» с домами-норами хоббитов

Выяснили, где в нашей республике вырастут домики сказочных полуросликов.
В Сортавальском районе Карелии, в селе Хелюля, началась реализация крупного туристического проекта — тематического парка «Деревня сказок». Первый этап строительства, инвестиции в который составят 120 млн рублей, планируется завершить к 2029 году. Новостью поделилась Корпорация развития Республики Карелия.
Центральным объектом станет загородный комплекс с 10 домиками, стилизованными под жилища хоббитов. Помимо них, в парке появятся сувенирные лавки, административное здание, экологические тропы и детские площадки. Проект рассчитан на всесезонную работу и создаст 10 новых рабочих мест.
Компания-инвестор ООО «ПромЭксперт» намерена перевести свой юридический адрес в Сортавалу, чтобы налоги от проекта поступали напрямую в бюджет района. По словам гендиректора компании Елены Череповой, цель — создать для гостей незабываемые эмоции и новый символ Карелии, способный укрепить туристический потенциал региона.
