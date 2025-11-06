В Карелии вырастет плата за капремонт многоквартирных домов

С начала 2026 года в Карелии вырастет плата за капремонт. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков.
— Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2026 год — 16,0 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в месяц, — говорится в распоряжении от 5 ноября 2025 года. Напомним, что в 2025 году плата составляла 13,8 рублей за один квадратный метр. То есть произошло повышение на 2,2 рубля.
Одна из официальных причин повышения, помимо инфляции, — необходимость поддержания темпов реализации региональной программы капремонта.
В России появятся новые штрафы в сфере ЖКХ.