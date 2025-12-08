В Карелии вырастут цены на проезд в междугородних автобусах

Подорожают билеты на популярные пейсы отправлением из Петрозаводска.
С 1 января 2026 года в Карелии повысится стоимость проезда на рейсовых автобусах, следующих из Петрозаводска. Об этом сообщил «Карелавтотранс».
Новые тарифы начнут действовать по маршрутам перевозчиков ИП Белкин А.В., ООО «Нордлайн» и ООО «Рапид». Так, поездка из Петрозаводска в Беломорск обойдется в 1900 рублей, в Костомукшу — 2200 рублей, а в Сортавалу — 1800 рублей.
Съездить в Сегежу можно будет за 1300 рублей, в Надвоицы — за 1600 рублей, а в Медвежьегорск — за 800 рублей.
Также изменится стоимость проезда до Олонца (900 рублей) и Питкяранты (1450 рублей).
Точную стоимость проезда по конкретным маршрутам можно уточнить в справочной службе автовокзала Петрозаводска по телефону 76-10-44.