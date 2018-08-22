В Карелии вырос объем строительства

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За 7 месяцев 2018 года объем строительных работ вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Карелиястата, рост произошел в ценах, сопоставимых с прошлогодними. В январе-июле эта сумма составила 15,2 млн рублей.
За июль объем строительства вырос в 1,8 раза по сравнению с июлем прошлого года.
Результаты работы строительной отрасли подтверждают прогнозы руководителей, организаций, которые они давала в ходе опроса, проводившегося Карелиястатом во втором квартале.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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