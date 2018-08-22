В Карелии вырос объем строительства

За 7 месяцев 2018 года объем строительных работ вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Карелиястата, рост произошел в ценах, сопоставимых с прошлогодними. В январе-июле эта сумма составила 15,2 млн рублей.

За июль объем строительства вырос в 1,8 раза по сравнению с июлем прошлого года.

Результаты работы строительной отрасли подтверждают прогнозы руководителей, организаций, которые они давала в ходе опроса, проводившегося Карелиястатом во втором квартале.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".