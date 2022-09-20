В Карелии выросла младенческая смертность

В республике в этом году скончались 19 детей в возрасте до одного года.

За 9 месяцев 2022 года в Карелии умерли 19 детей в возрасте до одного года. За аналогичный период 2021 года скончались 13 младенцев. Об этом на своей странице в соцсети написал министр здравоохранения Михаил Охлопков.



В раннем неонатальном периоде, в возрасте до 7 суток, умерли 6 детей, в позднем неонатальном периоде — 3 ребенка. Остальные 10 человек, пишет министр, скончались в постнеонатальном периоде, что составляет 53% и значительно превышает показатели предыдущих лет.



9 детей родители потеряли в Республиканском перинатальном центре. Из них семь родились с экстремально низкой массой тела. 2 детей умерли в Детской республиканской больнице им. И. Н. Григовича. Дома скончались 8 детей в возрасте от 1 до 5 месяцев жизни.



Смертность детей до года на дому составила 42%, что выше показателей предыдущих лет. Из всех умерших детей восемь родились доношенными, что составляет 42%.



Как отметил министр здравоохранения Карелии, младенческая смертность увеличилась за счет роста постнеонатальных потерь на дому. Среди причин — 7 недоношенных детей умерли от заболеваний перинатального периода (внутрижелудочковое кровоизлияние, глубокая недоношенность, водянка новорождённого), 3 доношенных детей умерли от соматических заболеваний (1 ребёнок с аноксическим поражением головного мозга, 1 — с вирусной пневмонией, 1 — с герпетической инфекцией).



2 доношенных ребенка скончались от синдрома внезапной младенческой смерти. Это необъяснимая гибель грудного ребенка во сне в отсутствие адекватных причин, повлекших летальный исход.



Еще два умерли на дому от аспирации желудочным содержимым. У 3 доношенных детей причина смерти ещё устанавливается. В большинстве случаев смерть на дому обусловлена неосторожным обращением с младенцем, написал министр.