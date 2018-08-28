В Карелии выросла продолжительность жизни мужчин

Средняя продолжительность жизни жителей Карелии достигла 70,7 года.

Это следует из официальных данных Карелиястата за 2013-2017 годы.

В 2013 году средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения республики составляла 69,2 года, а к 2017 году выросла на 1,5 года.

Продолжительность жизни мужчин в течение 5 лет росла более высокими темпами, чем женщин.

На сколько увеличилась продолжительность жизни у женщин, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".