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Новости. Общество
09:42, 28 Августа 2018

В Карелии выросла продолжительность жизни мужчин

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Средняя продолжительность жизни жителей Карелии достигла 70,7 года.

Это следует из официальных данных Карелиястата за 2013-2017 годы.

В 2013 году средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения республики составляла 69,2 года, а к 2017 году выросла на 1,5 года.

Продолжительность жизни мужчин в течение 5 лет росла более высокими темпами, чем женщин.

На сколько увеличилась продолжительность жизни у женщин, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-08-28 12:04:29
Да кто бы сомневался :)
Orava
2018-08-28 11:57:25
Что вы плачете, сами голосовали за скрепного
кир
2018-08-28 13:45:52
Orava, а тебе слабо свалить в соседнюю страну? Слабо, смелости нет. За интернет платишь, а не за буханку хлеба и всё плохо живешь как Григорьев. Такие вот и есть, слезливые, из Пряжинских болот.
Михаил
2018-08-28 10:35:04
Ну раз Косенкову грамоту дали, значит можно и про возраст втирать. А профсоюзы поддержат...
Кирюха непутёвый
2018-08-28 13:06:32
Михаил, Так ему грамоту дали , чтобы молчал и сорвал все протестные акции .
баян
2018-08-28 10:32:37
ни чего не меняется? все как в советские времена подгоняем под указы. не надоело еще дурью маиться?
grigorjev
2018-08-28 10:32:22
На прошлой неделе, Путину и др.: "...в республике Карелия в составе России происходит разнузданный колониальный гнет... идет откровенная и подлая русификация, тяжкое уголовное преступление..." (полный текст на др. сайтах).
В 1995 г. численность населения Карелии была около 790 тыс. чел. В 2018 г. - меньше 620 тыс. чел. Карелия - на 1 месте по убыли населения среди всех субъектов Федерации!!! Что у кого выросло...
Бриг
2018-08-28 10:20:25
кир , согласен , противно всё до блевоты , с этой пропагандой пенс.реформы . Из каждого утюга вешают об этом , хотя более 90 % процентов россиян против этого . Что же вам ещё надо -" собаки "?
кир
2018-08-28 10:06:16
Статисты исподволь проводят оправдание пенсионной реформы. Всё у нас просто до тошноты.
User
2018-08-28 09:55:37
Сегодня выросла, завтра уменьшится. Уже давно понятно, что статистика в Карелиястате зависит от количества принятого "на грудь".
кир2
2018-08-28 09:46:38
Опять чего то намутили несусветного.
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