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В Карелии выросла заболеваемость ОРВИ

Новости. Общество
10:18, 22 Марта 2022
фото: © shutterstock / Hrecheniuk Oleksii

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За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ в Карелии выросла на 2,5%, при этом уровень заболеваемости находится ниже эпидемиологического порога.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Карелии, за минувшую неделю в республике зарегистрировано 5589 случаев ОРВИ и гриппа. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 1,4%. Самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет — 351,1, 321,5 и 215,4 на 10 тысяч населения соответственно. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 2,5%.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2293 случая заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости 81,7 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 24,7%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения выше на 2,5%.

За прошедшую неделю при мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов. Вирусы гриппа и другие респираторные вирусы не обнаружены.

За неделю 16 человек были госпитализированы с диагнозом ОРВИ.

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