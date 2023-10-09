В Карелии выросли оклады госслужащих

Согласно указу, с 1 октября размеры месячных окладов госслужащих в республике, начиная с главы Карелии, выросли на 5,5%.

В Карелии на 5,5% вырос размер месячного оклада госслужащих с 1 октября 2023 года. Об этом гласит указ за подписью исполняющего обязанности Главы Карелии Александра Чепика «О повышении месячных окладов Главы Республики Карелия, лиц, замещающих государственные должности Республики Карелия, и окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Республики Карелия».

Документ был опубликован в базе официального интернет-портала правовой информации.

Согласно этому указу, оклады с 1 октября повысились в 1,055 раза. При этом финансовое обеспечение расходов легло на бюджет Карелии.