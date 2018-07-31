В Карелии выросли цены на покупку жилья

Стоимость квадратного метра жилья в Карелии во втором квартале 2018 года увеличилась, в среднем, на 0,8% на новые квартиры и на 1,1% - на вторичном рынке, сообщает Карелиястат.

На первичном рынке средняя цена на жилье составила 49,5 тыс. рублей за квадратный метр.

Средняя цена на жилье на вторичном рынке составила 47,1 тыс. рублей за квадратный метр.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".