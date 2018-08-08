В Карелии выросло число автоаварий

Госавтоинспекция зафиксировала также рост числа пострадавших в ДТП.

В Карелии за 6 месяцев текущего года зарегистрировано 318 дорожно-транспортных происшествий, в которых 29 человек погибли и 422 получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с первым полугодием 2017 года количество ДТП возросло на 18 %.

Подробности – на "Вестях Карелии".