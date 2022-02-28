В Карелии выросло число детей, заразившихся коронавирусом

За минувшие сутки в республике COVID-19 заразились 95 детей — сутками ранее этот показатель составлял 61, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 4 марта зарегистрировано 16580 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 95 новых случаев заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель был 61. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 23 ребенка.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 16138 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом еще 450 человек, выздоровели 482 пациента, зарегистрировано три смерти от COVID-19.