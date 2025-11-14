В Карелии выросло число ДТП с участием пешеходов

За 9 месяцев этого года на территории республики в 86 авариях пострадали 90 человек, 8 из них от полученных травм погибли.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, основными причинами травматизма стали как нарушения ПДД самими пешеходами, так и нарушения правил водителями при проезде пешеходных переходов.

С начала года автоинспекторы привлекли к административной ответственности больше 3 тысяч пешеходов и порядка тысячи водителей — за не пропуск пеших участников дорожного движения.



17, 21 и 24 ноября на территории Карелии пройдёт профилактическая акция «Пешеход». Автоинспекторы проконтролируют соблюдение правил как водителями транспорта, так и пешеходами. Специальные рейды пройдут в местах, выбранных на основе анализа совершенных ДТП. В рейдах примут участие сотрудники служб ОВД, члены народных дружин, общественных объединений правоохранительной направленности и представители СМИ.



Госавтоинспекция призывает к соблюдению дорожной дисциплины. Безопасность на дорогах зависит от поведения всех участников движения.

