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Новости. Общество
11:18, 09 Апреля 2018

В Карелии выросло число иностранных работников

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Большая часть иностранцев занята в сфере строительства, на обрабатывающих производствах, в оптовой и розничной торговле, в сельском и лесном хозяйствах.

Количество иностранных граждан, имеющих разрешения на работу и патенты, в Карелии к 1 января 2018 года достигло 2 тысяч человек.

Это на 25% больше по сравнению с 1 января 2017 года, когда число таких граждан составляло 1,6 тыс. человек.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кальтер
2018-04-09 12:24:09
А иностранцы русский язык хотя-бы на уровне начальных классов знают? А то иногда сложно понять, о чем они говорят.
кир
2018-04-09 11:35:30
За гейропой идем.
Гость
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