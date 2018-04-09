В Карелии выросло число иностранных работников

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Большая часть иностранцев занята в сфере строительства, на обрабатывающих производствах, в оптовой и розничной торговле, в сельском и лесном хозяйствах.
Количество иностранных граждан, имеющих разрешения на работу и патенты, в Карелии к 1 января 2018 года достигло 2 тысяч человек.
Это на 25% больше по сравнению с 1 января 2017 года, когда число таких граждан составляло 1,6 тыс. человек.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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