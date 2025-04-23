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В Карелии выросло число водителей, пойманных пьяными за рулем

Новости. Общество
17:40, 25 Апреля 2025
фото: © LIGHTFIELD STUDIOS / Adobe Stock

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За первые три месяца 2025 года автоинспекторы отстранили от управления более 2.5 тысячи пьяных водителей.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в республике выросло число выявленных пьяных водителей. За январь — март 2025 года автоинспекторы отстранили от управления более 2.5 тысячи водителей с признаками опьянения.

В ГАИ напомнили, что пьяное вождение чревато не только административной ответственностью, но и авариями. 

Кроме того, опасно и похмелье. «Если утром вы ощущаете такие симптомы, как: головная боль, тремор, жажда, вялость, раздражительность, сухость во рту — откажитесь от управления транспортом, ограничьтесь ролью пассажира или пешехода», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

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