В Карелии выросло число водителей, пойманных пьяными за рулем

За первые три месяца 2025 года автоинспекторы отстранили от управления более 2.5 тысячи пьяных водителей.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в республике выросло число выявленных пьяных водителей. За январь — март 2025 года автоинспекторы отстранили от управления более 2.5 тысячи водителей с признаками опьянения.

В ГАИ напомнили, что пьяное вождение чревато не только административной ответственностью, но и авариями.

Кроме того, опасно и похмелье. «Если утром вы ощущаете такие симптомы, как: головная боль, тремор, жажда, вялость, раздражительность, сухость во рту — откажитесь от управления транспортом, ограничьтесь ролью пассажира или пешехода», — подчеркнули в Госавтоинспекции.