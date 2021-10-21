В Карелии вышел календарь, посвященный языческим божествам древних карелов и финнов

Издание приурочено к 470-летию списков карельских божеств знаменитого финского просветителя Микаэля Агриколы.

Новый календарь стал продолжением проекта группы исследователей карельской культуры из Карелии и соседней Ленинградской области. В прошлом году они выпустили календарь «Runola», рассказывающий о мифологических персонажах карельской эпической поэзии. Уникальное издание было отмечено в Карелии специальным дипломом регионального конкурса «Книга года – 2020», а новый календарь, посвященный карельским божествам из списков знаменитого финского просветителя Микаэла Агриколы, обещает стать не менее популярным у тех, кто интересуется древними карельскими верованиями и традициями.

Читайте подробнее в статье «Это авторский вымысел, но мы опирались на древние тексты».