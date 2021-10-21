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В Карелии вышел календарь, посвященный языческим божествам древних карелов и финнов

Новости. Общество
14:22, 21 Октября 2021
фото: © Паблик ВК «Runola»

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Издание приурочено к 470-летию списков карельских божеств знаменитого финского просветителя Микаэля Агриколы.

Новый календарь стал продолжением проекта группы исследователей карельской культуры из Карелии и соседней Ленинградской области. В прошлом году они выпустили календарь «Runola», рассказывающий о мифологических персонажах карельской эпической поэзии. Уникальное издание было отмечено в Карелии специальным дипломом регионального конкурса «Книга года – 2020», а новый календарь, посвященный карельским божествам из списков знаменитого финского просветителя Микаэла Агриколы, обещает стать не менее популярным у тех, кто интересуется древними карельскими верованиями и традициями.

Читайте подробнее в статье «Это авторский вымысел, но мы опирались на древние тексты».

 

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Комментарии

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Leopol'd
2021-10-21 14:52:59
РПЦ уже высказала протест?
однозначно
2021-10-21 14:34:39
Надо пошаманить, чтобы костя яму возле театра закопал.
Гость
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