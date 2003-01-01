В Карелии выставили на торги летное поле

Министерство имущественных и земельных отношений ищет нового арендатора для участка площадью 18,5 тысяч квадратных метров.
Начальная цена аренды составляет 195 тысяч рублей в месяц, но в ходе торгов она может увеличиться. Чтобы участвовать в аукционе, нужно внести задаток 39 тысяч рублей. Прием заявок продлится до 18 августа, а сами торги состоятся 21 августа.
Отметим, что в прошлом году летное поле уже пытались сдать в аренду, но безуспешно. Аукцион не состоялся — никто не подал заявку.
Кроме этого участка, в августе на торги выставят еще три объекта: два здания в Питкярантском округе и Петрозаводске, а также коммерческую недвижимость у озера Шапшезеро в Прионежском районе. Эти объекты раньше тоже пытались продать или сдать в аренду.