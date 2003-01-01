В Карелии выставили на торги летное поле

С начала года обследование в передвижном флюорографе прошли 5910 сельских жителей.

Кроме этого участка, в августе на торги выставят еще три объекта: два здания в Питкярантском округе и Петрозаводске, а также коммерческую недвижимость у озера Шапшезеро в Прионежском районе. Эти объекты раньше тоже пытались продать или сдать в аренду.

Отметим, что в прошлом году летное поле уже пытались сдать в аренду, но безуспешно. Аукцион не состоялся — никто не подал заявку.

Начальная цена аренды составляет 195 тысяч рублей в месяц, но в ходе торгов она может увеличиться. Чтобы участвовать в аукционе, нужно внести задаток 39 тысяч рублей. Прием заявок продлится до 18 августа, а сами торги состоятся 21 августа.

Пять гостиничных комплексов откроют в городе Сортавала в этом году

Звезда «Бумера» Андрей Мерзликин во время поездки в Карелию снял на видео лису

В Госдуму внесли проект о бесплатном обучении в вузах для вдов бойцов СВО

Суд взыскал с владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212" около 50 миллиардов рублей за разлив мазута.

Пятеро дебоширов из Петрозаводска предстанут перед судом за пьяную драку в ресторане

Супруга утонувшего в Белом море туриста из Волгограда поблагодарила волонтеров за помощь в поисках мужа

Ушли за ягодами и не смогли найти дорогу назад: в лесополосе Петрозаводска заблудились две женщины

Мошенникам не удалось украсть у пенсионерки более 5 миллионов рублей

В Петрозаводске и Кеми простятся с убитым на улице музыкантом

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.