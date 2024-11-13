В Карелии выставлен на продажу современный лесопильный завод

В Карелии продают лесопильный завод с финским оборудованием.

В поселке Пиндуши Медвежьегорского района выставлен на продажу лесопильный завод с финским оборудованием, сообщили в группе «Карелия, Петрозаводск | Вкратце». Предприятие, которое приостановило свою деятельность в текущем году, теперь ищет нового владельца.

За 90 миллионов рублей будущий собственник приобретет не только производственные мощности, но и обширный земельный участок площадью более 29 тысяч квадратных метров, а также собственный подъездной железнодорожный путь.