В Карелии выставлен на продажу современный лесопильный завод

В Карелии продают лесопильный завод с финским оборудованием.
В поселке Пиндуши Медвежьегорского района выставлен на продажу лесопильный завод с финским оборудованием, сообщили в группе «. Предприятие, которое приостановило свою деятельность в текущем году, теперь ищет нового владельца.
За 90 миллионов рублей будущий собственник приобретет не только производственные мощности, но и обширный земельный участок площадью более 29 тысяч квадратных метров, а также собственный подъездной железнодорожный путь.
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