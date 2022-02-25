В Карелии взлетела стоимость аренды жилья

Аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир в Карелии выросла за год на 30-46%.

Это следует из данных Карелиястата о средних потребительских ценах на товары и услуги в январе 2021 и январе 2022 годов.

Год назад однокомнатную квартиру можно был снять, в среднем, за 11575 рублей. В январе текущего года эта сумма достигла 15071 рубля.

Аренда двухкомнатной квартиры за год подорожала, в среднем, с 13219 рублей до 19335 рублей.