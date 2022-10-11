В Карелии взлетели цены на продукты для новогоднего стола

Больше других продуктов из условного новогоднего набора в Карелии подорожали икра, чай, сырокопченая колбаса, деликатесные продукты из рыбы и торты.

Это следует из информации Карелиястат, подготовленной для РБК Карелия.

По сравнению с прошлым годом солёные и копчёные деликатесные продукты из рыбы подорожали на 31% (или на 493 рублей), торты на 31% (181 рубль).

Средняя цена на байховый черный чай выросла на 19% (на 212 рублей), сырокопченая колбаса на 19% (191 рубль), бескостная говядина на 19% (111 рублей за кг), отечественная икра лососёвых рыб выросла в цене на 15% (722, 67 рубля).

Апельсины на праздничный стол выросли в цене примерно на 14% (18,5 рубля за кг).

Среди алкогольной продукции наибольший рост стоимости показали игристое вино — на 11% (44,47 рубля) и водка крепостью 40% об. спирта и выше — на 5% (32,14 рубля).