В Карелии взорвали боеприпасы времён Великой Отечественной войны

Снаряды 1940-х годов уничтожили на специальном полигоне.
На специально оборудованном полигоне Карелии уничтожили боеприпасы времён Великой Отечественной войны, обнаруженные в Прионежском, Олонецком, Пряжинском, Лахденпохском, Сортавальском и Питкяратском районах. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
Спасатели обезвредили минометные мины, артиллерийские снаряды и ручные гранаты.
— Всего с начала года специалистами изъято и уничтожено 205 взрывоопасных предметов. За аналогичный период прошлого года сотрудниками КРПСС было уничтожено 399 взрывоопасных предметов военных времён, — рассказали в ведомстве.
Примечательно, что опасные находки чаще всего встречаются на пути грибников и собирателей ягод.
Напомним, предыдущую партию боеприпасов 1940-х годов ликвидировали в начале лета.