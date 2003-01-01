За девять месяце в Карелии появились на свет 2544 ребенка. Об этом сообщили в Республиканском перинатальном центре.
В Карелии за девять месяцев родились более 2,5 тысяч детей
Многие жители Карелии обратили внимание на экстремально низкий уровень воды в наших озерах и реках. Низкий уровень на Ладоге, заонежские паблики сообщают о низком уровень в Онего, причем буквально пересохли некоторые реки.
Что происходит? Куда ушла вода? Этот вопрос мы задали Николаю Филатову, одному из крупнейших в стране специалистов по комплексному изучению водных объектов, доктору географических наук, члену-корреспонденту Российской академии наук, главному научному сотруднику Института водных проблем Севера КарНЦ РАН.
Специально для «Столицы на Онего» он написал текст, который мы публикуем. Отметим, что данный материал с учетом масштаба исследований ученого касается не только карельских озер. Добавим, что после материала Николая Филатова есть мнение Минприроды Карелии и также наши попытка подытожить написанное.
