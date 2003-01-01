В Карелии за девять месяцев родились более 2,5 тысяч детей

За девять месяце в Карелии появились на свет 2544 ребенка. Об этом сообщили в Республиканском перинатальном центре.

Среди новорожденных 1298 мальчиков и 1276 девочек. За этот период в регионе родились 34 двойни.

Как мы писали ранее, только в сентябре в карельских семьях родились 308 детей: 140 мальчиков и 168 девочек. Среди них одна двойня.

Напомним, в августе в столице Карелии на свет появились 285 детей.