В Карелии за два года выпустят ценных бумаг на несколько миллиардов

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Правительство Карелии планирует выпуск государственных ценных бумаг в сумме 2 млрд рублей ежегодно в период 2019-2021 годов.
Такая сумма предусмотрена программой государственных внутренних заимствований Республики Карелия на предстоящий трехлетний период.
"Доля такого прогрессивного инструмента, как ценные бумаги, в структуре (государственного) долга увеличится с 19% в 2018 году до 43% в 2022 году", - говорится в сообщении Минфина Карелии.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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