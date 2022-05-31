В Карелии за две недели полицейские взыскали с должников 91 тысячу рублей штрафов

В Петрозаводске подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Штраф», сообщили в МВД Карелии.
Полицейские Петрозаводска активизировали работу с гражданами, уклоняющимися от уплаты административных штрафов.
За две недели взыскано административных штрафов более чем на 91 тысячи рублей, установлено 55 должников.
В отношении лиц, не уплативших штрафы в установленный законом срок, составлено 67 протоколов об административных правонарушениях.
С целью принудительного взыскания административных штрафов в службу судебных приставов направлено 211 постановлений.
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