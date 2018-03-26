В Карелии за февраль построили 175 квартир

В Карелии в сфере строительства объем работ снизился на 53,1%, сообщает Карелиястат.

В феврале в Карелии было сдано в эксплуатацию 175 квартир общей площадью 16,9 тыс. кв. метров, что в 3,2 раза больше, чем в феврале 2017 года.

В целом, в феврале в сфере строительства произведено работ на 501,9 млн рублей, или на 53,1% меньше уровня февраля предыдущего года.