В Карелии за февраль построили 175 квартир

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В Карелии в сфере строительства объем работ снизился на 53,1%, сообщает Карелиястат.
В феврале в Карелии было сдано в эксплуатацию 175 квартир общей площадью 16,9 тыс. кв. метров, что в 3,2 раза больше, чем в феврале 2017 года.
В целом, в феврале в сфере строительства произведено работ на 501,9 млн рублей, или на 53,1% меньше уровня февраля предыдущего года.
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