В Карелии за год из аварийного жилья переселили почти 1000 семей

По итогам 2025 года в Республике Карелия новое благоустроенное жильё получили 911 семей, проживавших в аварийных домах. Среди них 168 семей участников СВО.

В приоритетном порядке квартиры предоставлялись семьям участников специальной военной операции, многодетным, инвалидам и жителям домов с угрозой обрушения, сообщает «Российская газета».

Среди переселенных — 168 семей участников СВО.

В Муезерском районе, в поселке Волома, живет многодетная семья с четырьмя детьми, один из которых нуждается в постоянном наблюдении врачей. Родители Дмитрий и Евгения в числе первых получили квартиру в Петрозаводске.

Также в Лоухском районе, в посёлке Сосновый, благоустроенное жильё предоставили Зое Владимировне, матери военнослужащего Сергея, выполняющего задачи в зоне СВО.

Карелия стала первым регионом России, подавшим заявку и получившим финансирование на эти цели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Из федерального бюджета выделено 5,2 млрд рублей, из республиканского — дополнительно 800 млн рублей.

3,4 млрд рублей направлено на приобретение 624 квартир в строящихся домах.

Оставшиеся средства потрачены на покупку жилья на вторичном рынке и выплату компенсаций.

Работа по расселению граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта будет продолжена в 2026 году.

