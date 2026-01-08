В Карелии за год из аварийного жилья переселили почти 1000 семей

По итогам 2025 года в Республике Карелия новое благоустроенное жильё получили 911 семей, проживавших в аварийных домах. Среди них 168 семей участников СВО.
В приоритетном порядке квартиры предоставлялись семьям участников специальной военной операции, многодетным, инвалидам и жителям домов с угрозой обрушения, сообщает «Российская газета».
Среди переселенных — 168 семей участников СВО.
В Муезерском районе, в поселке Волома, живет многодетная семья с четырьмя детьми, один из которых нуждается в постоянном наблюдении врачей. Родители Дмитрий и Евгения в числе первых получили квартиру в Петрозаводске.
Также в Лоухском районе, в посёлке Сосновый, благоустроенное жильё предоставили Зое Владимировне, матери военнослужащего Сергея, выполняющего задачи в зоне СВО.
Карелия стала первым регионом России, подавшим заявку и получившим финансирование на эти цели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Из федерального бюджета выделено 5,2 млрд рублей, из республиканского — дополнительно 800 млн рублей.
3,4 млрд рублей направлено на приобретение 624 квартир в строящихся домах.
Оставшиеся средства потрачены на покупку жилья на вторичном рынке и выплату компенсаций.
Работа по расселению граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта будет продолжена в 2026 году.
Ранее Вице-премьер правительства Карелии в целом подвел итоги года в сфере строительства и ЖКХ.