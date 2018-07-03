В Карелии за год построено 64 спортивных сооружения

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Число спортивных сооружений в Карелии в 2017 году выросло до 1,6 тыс.
Такие сведения опубликовал Карелиястат по данным министерства по делам молодёжи, физической культуре и спорту республики.
За 2017 год в Карелии было построено 19 спортивных залов, 3 плавательных бассейна, ряд других сооружений. За 2017 год было открыто 64 новых объекта.
Сколько жителей Карелии занимаются спортом, читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".
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