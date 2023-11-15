В Карелии за год серьезно подорожали услуги

Специалисты привели статистику изменения цен на октябрь 2023 года.
Карелиястат составил индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2023 года.
В общем цены на товары и услуги за месяц выросли лишь на 0,5% по сравнению с сентябрем. При этом больше всего выросли цены на продукты — на 1,5%, а на непродовольственные товары даже немного снизились.
А вот за год, по сравнению с октябрем 2022 года, цены выросли значительно — на 8%. Особенно серьезно, на 14,3%, повысилась стоимость услуг.
Ценны на отдельные продукты, если сравнивать с сентябрем, больше всего поднялись на помидоры, чеснок, куриные яйца, мясо идейки и сухофрукты. Напротив, подешевели груши, картофель, пельмени, манты и равиоли, также яблоки и виноград.
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